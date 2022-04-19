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13:56 19 Апреля 2022 Просмотров 752   КомментариевКомментарии

Битва за Донбасс станет крупнейшим танковым боем со времен Второй мировой

Битва за Донбасс может стать одним из крупнейших танковых сражений со времен Второй мировой войны.

Танковые баталии станут важным элементом битвы за Донбасс

Об этом написал журналист Sky News Марк Стоун. Он отметил ряд особенностей предстоящей битвы.

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Большая часть территории – сельская местность, расстояние между городами больше. Владение этой землей будет иметь ключевое значение для обеих сторон.

Россияне будут надеяться соединить точки между городами, имея танковое превосходство и артиллерийское прикрытие сзади.

Но в каждом городе и в сельской местности они столкнутся со множеством украинских солдат, мотивированных защищать свою землю.

Моральный дух среди солдат является ключевым на войне. Обладая высоким моральным духом на протяжении всего этого конфликта, украинцы сумели оказать значительное сопротивление. Российский военный моральный дух, напротив, был низким.

Но, в то время как украинцы удерживали линию фронта, русские перегруппировались под новым командованием, упорядочили свою командную структуру и консолидировали свои силы на востоке.

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