Греция захватила российский танкер в рамках санкций ЕС

Греция захватила российский нефтяной танкер у острова Эвия в рамках санкций Европейского союза, введенных против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Российский танкер Pegas арестован в Греции



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на греческую береговую охрану.

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Ранее в этом месяце ЕС запретил судам под российским флагом посещать порты 27 стран, с некоторыми исключениями, поскольку он принял новые радикальные санкции против России.

Pegas под российским флагом с 19 российскими членами экипажа на борту был захвачен недалеко от Каристоса на южном побережье Эвии, которое находится недалеко от материковой части Греции и столицы Афин.

«Он был конфискован в рамках санкций ЕС», — сказал представитель министерства судоходства. Представитель береговой охраны сказал, что нефтяной груз судна не был конфискован.

Pegas ранее сообщал о проблеме с двигателем. Бурное море вынудило его пришвартоваться недалеко от Каристоса.