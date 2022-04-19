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Главная » Украина » Общество
15:18 19 Апреля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Россия будет бить ракетами по Украине до последнего дня войны, – Арестович

Российская армия будет наносить ракетные удары по украинским городам до последнего дня войны.

Арестович рассказал о ракетном потенциале РФ

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона UA разом.

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По его словам войска РФ бьют ракетами воздушного базирования, которые Украина передала им по результатам Будапештского меморандума.

“В этом великая ирония. И таких ракет еще сотни”, – уточнил Арестович.

Также он добавил, что часть ракетного арсенала россияне оставят для войны с НАТО. Но минимум месяц оккупанты будут бить ракетами по городам Украины.

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