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15:18 19 Апреля 2022 16 Комментарии
Россия будет бить ракетами по Украине до последнего дня войны, – Арестович
Российская армия будет наносить ракетные удары по украинским городам до последнего дня войны.
Арестович рассказал о ракетном потенциале РФ
Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона UA разом.
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По его словам войска РФ бьют ракетами воздушного базирования, которые Украина передала им по результатам Будапештского меморандума.
“В этом великая ирония. И таких ракет еще сотни”, – уточнил Арестович.
Также он добавил, что часть ракетного арсенала россияне оставят для войны с НАТО. Но минимум месяц оккупанты будут бить ракетами по городам Украины.
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