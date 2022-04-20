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13:25 20 Апреля 2022 Просмотров 1975   КомментариевКомментарии

Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео

Возле здания мэрии Москвы улицы окутали клубы густого черного дыма.

Официальных сообщений о причинах пожара не было

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале Новости Москвы.

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Клубы дыма окутали Тверскую улицу в районе здания Московской мэрии.

Официальных сообщений о причинах пожара пока нет. Но на место уже прибыли пожарные расчеты.

Пользователи соцсетей и пабликов массово вспоминают окутанный дымом одноименный российский крейсер после попадания в него украинских ракет.

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