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13:25 20 Апреля 2022 1975 Комментарии
Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео
Возле здания мэрии Москвы улицы окутали клубы густого черного дыма.
Официальных сообщений о причинах пожара не было
Соответствующее видео появилось на Telegram-канале Новости Москвы.
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Клубы дыма окутали Тверскую улицу в районе здания Московской мэрии.
Официальных сообщений о причинах пожара пока нет. Но на место уже прибыли пожарные расчеты.
Пользователи соцсетей и пабликов массово вспоминают окутанный дымом одноименный российский крейсер после попадания в него украинских ракет.
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