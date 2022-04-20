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Главная » Мир » Общество
07:22 21 Апреля 2022 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Россия ответила на предложение генсека ООН о пасхальном перемирии

Россия отказалась от предложения генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гуттериша о 4-дневной «пасхальной гуманитарной паузе» в военных действиях в Украине.

Гуттериш призвал к 4-дневной "пасхальной гуманитарной паузе"

Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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«Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе», – написал дипломат и выложил видео выступления представителя РФ, который с заминками, но озвучил сочный набор российских пропагандистских штампов

Он в частности заявил, что «очень неправдиво и неискренно звучат в этих условиях призывы к миру и прекращение огня».

По словам представителя РФ, перемирие есть «стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться».

Также он сказал, что пасхальное перемирие якобы позволит украинской стороне «устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат».

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