Россия ответила на предложение генсека ООН о пасхальном перемирии
Россия отказалась от предложения генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гуттериша о 4-дневной «пасхальной гуманитарной паузе» в военных действиях в Украине.
Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе», – написал дипломат и выложил видео выступления представителя РФ, который с заминками, но озвучил сочный набор российских пропагандистских штампов
Он в частности заявил, что «очень неправдиво и неискренно звучат в этих условиях призывы к миру и прекращение огня».
По словам представителя РФ, перемирие есть «стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться».
Также он сказал, что пасхальное перемирие якобы позволит украинской стороне «устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат».
.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ
— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022