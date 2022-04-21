НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
07:56 21 Апреля 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Россия пока не способна на масштабное наступление, – аналитики США

Российские войска не достигли каких-либо крупных прорывов и не продемонстрировали никакой новой способности проводить несколько успешных одновременных наступлений.

Россия еще не нарастила ударную группировку

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны, оценивая последние события на фронте.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Однако при этом отмечается, что российские войска сделали незначительные успехи в продолжающемся наступлении на востоке Украины.

19 апреля они захватили несколько небольших городов и продвигались к ключевым прифронтовым городам Рубежное и Попасная.

Российские войска продолжали крупные атаки при поддержке тяжелой авиации и артиллерии, и не прекращают наращивать материально-техническое обеспечение и возможности командования и управления, необходимые для более крупного наступления.

Кроме того, российские войска добились значительного прогресса в борьбе с оставшимися украинскими защитниками на мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь» и объявили о планах проведения парада Победы 9 мая в городе.

По мнению аналитиков, это указывает на то, что российские войска объявят о победе в Мариуполе не позднее этой даты.

Ситуация на фронте на 20 апреля

Ситуация на фронте на 20 апреля

Loading...

Новости по теме

ТОР
21.04.2022 07:35
Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине
ТОР
21.04.2022 07:22
Россия ответила на предложение генсека ООН о пасхальном перемирии
ТОР
20.04.2022 19:59
Оружие, эмбарго, Мариуполь: о чем поговорили Зеленский и Мишель
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30  Украина

В третий раз с начала войны: Минобороны РФ снова сообщило об “освобождении” Рубежного

11:08  Украина

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Видео

10:46  Мир

Лицензионные игровые автоматы в казино онлайн

10:23  Украина

Впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу

09:52  Мир

Украина нанесет удар по Крымскому мосту, – Данилов

09:15  Украина

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57  Мир

Джонсон назвал Путина крокодилом и пообещал Украине больше оружия

08:33  Мир

Россия пока не способна на масштабное наступление, – аналитики США

07:56  Мир

Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине

07:35  Украина

Россия ответила на предложение генсека ООН о пасхальном перемирии

07:22  Мир

Оружие, эмбарго, Мариуполь: о чем поговорили Зеленский и Мишель

19:59  Украина

Вычислены точные координаты затопления крейсера “Москва”: почему это важно

19:40  Мир

Война может прийти в ваши города: мэр Мелитополя эмоционально выступил перед Европарламентом

19:07  Мир

Зеленский встретился в Киеве с Мишелем: обсудили вступление Украины в ЕС

17:53  Украина

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44  Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53  Украина

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30 Украина

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57 Мир

Вычислены точные координаты затопления крейсера “Москва”: почему это важно

19:40 Мир

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44 Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53 Украина

Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео

13:25 Мир

“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

19:32 Украина

Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”

18:39 Украина

Взрыв слышали за 100 км: на «Азовсталь» сбросили мощную бомбу

17:21 Украина

Враг рвется на Запорожье: началось массированное наступление

16:45 Украина

Битва за Донбасс станет крупнейшим танковым боем со времен Второй мировой

13:56 Мир

Новости | NetGameSlots.com