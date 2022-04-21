Россия пока не способна на масштабное наступление, – аналитики США

Российские войска не достигли каких-либо крупных прорывов и не продемонстрировали никакой новой способности проводить несколько успешных одновременных наступлений.

Россия еще не нарастила ударную группировку



Об этом сообщили в американском Институте изучения войны, оценивая последние события на фронте.

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Однако при этом отмечается, что российские войска сделали незначительные успехи в продолжающемся наступлении на востоке Украины.

19 апреля они захватили несколько небольших городов и продвигались к ключевым прифронтовым городам Рубежное и Попасная.

Российские войска продолжали крупные атаки при поддержке тяжелой авиации и артиллерии, и не прекращают наращивать материально-техническое обеспечение и возможности командования и управления, необходимые для более крупного наступления.

Кроме того, российские войска добились значительного прогресса в борьбе с оставшимися украинскими защитниками на мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь» и объявили о планах проведения парада Победы 9 мая в городе.

По мнению аналитиков, это указывает на то, что российские войска объявят о победе в Мариуполе не позднее этой даты.