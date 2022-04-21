НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
08:57 21 Апреля 2022 Просмотров 389   КомментариевКомментарии

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

Сегодня, 20 апреля, в 17:30, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), посол Майкл Макфол презентуют План действий по санкциям.

План санкций разработан под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола

Об этом сообщили в Офисе президента. Его назвали Планом Ермака-Макфола.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Документ содержит предложения для международного демократического сообщества по комплексу дальнейших экономических мер, направленных на принуждение российского руководства к скорейшему прекращению войны в Украине и максимальное увеличение цены агрессии для России.

План составлен по согласованию с правительствами, прежде всего правительством Украины, неправительственными организациями и частным сектором.

Документ носит рекомендательный характер и сосредоточен на десяти ключевых направлениях санкционной политики.

План в частности предусматривает:

  • признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, а вооруженных сил России – террористической организацией;

  • полный запрет на экспорт российских энергоносителей;

  • расширение санкций против финсектора России и Беларуси;

  • усиление транспортных и страховых санкций;

  • расширение и усиление торговых эмбарго и персональных санкций.

Также в документе отмечается важность введения вторичных санкций и синхронизации усилий стран демократического мира в санкционной политике.

Loading...

Новости по теме

ТОР
21.04.2022 08:33
Джонсон назвал Путина крокодилом и пообещал Украине больше оружия
ТОР
21.04.2022 07:56
Россия пока не способна на масштабное наступление, – аналитики США
ТОР
21.04.2022 07:35
Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30  Украина

В третий раз с начала войны: Минобороны РФ снова сообщило об “освобождении” Рубежного

11:08  Украина

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Видео

10:46  Мир

Лицензионные игровые автоматы в казино онлайн

10:23  Украина

Впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу

09:52  Мир

Украина нанесет удар по Крымскому мосту, – Данилов

09:15  Украина

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57  Мир

Джонсон назвал Путина крокодилом и пообещал Украине больше оружия

08:33  Мир

Россия пока не способна на масштабное наступление, – аналитики США

07:56  Мир

Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине

07:35  Украина

Россия ответила на предложение генсека ООН о пасхальном перемирии

07:22  Мир

Оружие, эмбарго, Мариуполь: о чем поговорили Зеленский и Мишель

19:59  Украина

Вычислены точные координаты затопления крейсера “Москва”: почему это важно

19:40  Мир

Война может прийти в ваши города: мэр Мелитополя эмоционально выступил перед Европарламентом

19:07  Мир

Зеленский встретился в Киеве с Мишелем: обсудили вступление Украины в ЕС

17:53  Украина

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44  Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53  Украина

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30 Украина

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57 Мир

Вычислены точные координаты затопления крейсера “Москва”: почему это важно

19:40 Мир

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44 Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53 Украина

Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео

13:25 Мир

“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

19:32 Украина

Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”

18:39 Украина

Взрыв слышали за 100 км: на «Азовсталь» сбросили мощную бомбу

17:21 Украина

Враг рвется на Запорожье: началось массированное наступление

16:45 Украина

Битва за Донбасс станет крупнейшим танковым боем со времен Второй мировой

13:56 Мир

Новости | NetGameSlots.com