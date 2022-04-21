Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает
Сегодня, 20 апреля, в 17:30, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), посол Майкл Макфол презентуют План действий по санкциям.
Об этом сообщили в Офисе президента. Его назвали Планом Ермака-Макфола.
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Документ содержит предложения для международного демократического сообщества по комплексу дальнейших экономических мер, направленных на принуждение российского руководства к скорейшему прекращению войны в Украине и максимальное увеличение цены агрессии для России.
План составлен по согласованию с правительствами, прежде всего правительством Украины, неправительственными организациями и частным сектором.
Документ носит рекомендательный характер и сосредоточен на десяти ключевых направлениях санкционной политики.
План в частности предусматривает:
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признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, а вооруженных сил России – террористической организацией;
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полный запрет на экспорт российских энергоносителей;
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расширение санкций против финсектора России и Беларуси;
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усиление транспортных и страховых санкций;
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расширение и усиление торговых эмбарго и персональных санкций.
Также в документе отмечается важность введения вторичных санкций и синхронизации усилий стран демократического мира в санкционной политике.