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18:10 21 Апреля 2022 Просмотров 182   КомментариевКомментарии

Несмотря на приказ Путина, “Азовсталь” массированно бомбят

Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории “Азовстали” в Мариуполе, несмотря на приказ Путина отменить штурм.

Территорию

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Также он добавил, что одновременно с этим проходят бои в районе трамвайного депо, находящиеся на значительном расстоянии от территории “Азовстали”.

“Это просто для понимания «зеленых коридоров для «Азовстали» и «победы пути над Мариуполем», – написал Андрющенко.

Он также высказал уверенность, что оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри Азовстали – и военных, и гражданских.

“Только внешнее вмешательство и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех. Если мы говорим о гуманитарных шагах”, – высказал свое мнение советник мэра.

Напомним, президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны в Мариуполе, поскольку считает его нецелесообразным.

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