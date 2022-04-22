Утром, 22 апреля, в Запорожской области упал самолет Ан-26.

Причины катастрофы Ан-26 выясняются



Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Произошло это в Вольнянском районе.

“Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие”, – сказано в сообщении.

Обстоятельства катастрофы уже выясняются. Подробная информация появится впоследствии.

Отметим, что Ан-26 – турбовинтовой военно-транспортный самолет. Его характеризуют высокая стойкость, легкое управление, а также простота техники пилотирования и хороший обзор из кабины экипажа.