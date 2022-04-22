НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
17:39 22 Апреля 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Мирных украинцев убивают оружием, полученным РФ от Франции в обход санкций после 2014 года, – Подоляк

Российская армия убивает украинцев в том числе и тем оружием, которое получила от Франции в обход санкций в 2015 году.

Россияне расстреливали мирных людей из оружия, сделанного благодаря французским компонентам

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также выложил видеоролик со свалки расстрелянных под Киевом автомобилей мирных граждан, которые пытались убежать от войны.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Многие из этих автомобилей – с надписями “дети” и белыми флагами, и в большинстве из них были расстреляны люди.

Автор сюжета обратил внимание на автомобиль французского производителя Renault. В нем кучными выстрелами из российской БМД-4 была расстреляна женщина и ее кошка. Компоненты для системы управления огнем БМД, обеспечивающей точность стрельбы, России поставляла французская компания в обход принятых в 2014 году санкций.

«Маленькое авто французской марки. Семья пыталась эвакуироваться, но была убита по дороге извергами из России. Была убита, как установлено сейчас, из французского оружия, проданного в обход санкций в 2015-м. Каждый в ЕС, кто пытается заигрывать с Россией, должен видеть результат своих действий», – написал Подоляк.

Loading...

Новости по теме

ТОР
22.04.2022 16:30
Названы три сценария российского наступления на Донбассе: карты
ТОР
22.04.2022 15:47
Франция поставит Украине мощные и точные 155-мм САУ Caesar: что это такое
ТОР
22.04.2022 15:22
Встречи Путина и Шойгу не было, это спецэффекты – МВД
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия определяет самые выгодные места для нанесения главных ударов на востоке Украины

19:00  Украина

Путин объяснил главе Евросовета, почему не захотел штурмовать “Азовсталь”

18:33  Мир

Мирных украинцев убивают оружием, полученным РФ от Франции в обход санкций после 2014 года, – Подоляк

17:39  Мир

Названы три сценария российского наступления на Донбассе: карты

16:30  Мир

Франция поставит Украине мощные и точные 155-мм САУ Caesar: что это такое

15:47  Мир

Встречи Путина и Шойгу не было, это спецэффекты – МВД

15:22  Мир

Шойгу в России ждет трибунал за провал войны в Украине

14:59  Мир

Один погиб и двое ранены: подробности падения Ан-26 в Запорожской области

12:05  Украина

В РФ озвучили цели “второго этапа” войны с Украиной

11:46  Мир

Больше никому не верит: Путин решил лично командовать войной

11:37  Мир

В Бундестаге призывают Совбез ООН требовать от РФ предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя

11:04  Украина

Концлагеря и строительство городов в Сибири: озвучен план Путина и Шойгу для украинцев

10:56  Мир

В Запорожской области упал самолет

10:43  Украина

Кремль планировал поставить у власти в Киеве высокопоставленных украинских военных – Данилов

09:54  Украина

В России массово жгут военкоматы

09:39  Мир

В Мелитополе партизаны уничтожили около 100 оккупантов

09:16  Украина

Стало известно, почему Путин отказался штурмовать “Азовсталь”

09:02  Украина

Новости | NetGameSlots.com