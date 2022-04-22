Мирных украинцев убивают оружием, полученным РФ от Франции в обход санкций после 2014 года, – Подоляк

Российская армия убивает украинцев в том числе и тем оружием, которое получила от Франции в обход санкций в 2015 году.

Россияне расстреливали мирных людей из оружия, сделанного благодаря французским компонентам



Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также выложил видеоролик со свалки расстрелянных под Киевом автомобилей мирных граждан, которые пытались убежать от войны.

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Многие из этих автомобилей – с надписями “дети” и белыми флагами, и в большинстве из них были расстреляны люди.

Автор сюжета обратил внимание на автомобиль французского производителя Renault. В нем кучными выстрелами из российской БМД-4 была расстреляна женщина и ее кошка. Компоненты для системы управления огнем БМД, обеспечивающей точность стрельбы, России поставляла французская компания в обход принятых в 2014 году санкций.

«Маленькое авто французской марки. Семья пыталась эвакуироваться, но была убита по дороге извергами из России. Была убита, как установлено сейчас, из французского оружия, проданного в обход санкций в 2015-м. Каждый в ЕС, кто пытается заигрывать с Россией, должен видеть результат своих действий», – написал Подоляк.