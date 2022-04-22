Мирных украинцев убивают оружием, полученным РФ от Франции в обход санкций после 2014 года, – Подоляк
Российская армия убивает украинцев в том числе и тем оружием, которое получила от Франции в обход санкций в 2015 году.
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также выложил видеоролик со свалки расстрелянных под Киевом автомобилей мирных граждан, которые пытались убежать от войны.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Многие из этих автомобилей – с надписями “дети” и белыми флагами, и в большинстве из них были расстреляны люди.
Автор сюжета обратил внимание на автомобиль французского производителя Renault. В нем кучными выстрелами из российской БМД-4 была расстреляна женщина и ее кошка. Компоненты для системы управления огнем БМД, обеспечивающей точность стрельбы, России поставляла французская компания в обход принятых в 2014 году санкций.
«Маленькое авто французской марки. Семья пыталась эвакуироваться, но была убита по дороге извергами из России. Была убита, как установлено сейчас, из французского оружия, проданного в обход санкций в 2015-м. Каждый в ЕС, кто пытается заигрывать с Россией, должен видеть результат своих действий», – написал Подоляк.
Маленьке авто французької марки. Сім'я, що намагалася евакуюватися, але була вбита по дорозі нелюдами з Рф. Була вбита, як встановлено зараз, із французької зброї, проданої в обхід санкцій у 2015-му. Кожен у, хто намагається загравати з, має бачити результат своїх дій. pic.twitter.com/4vRLzCv7mL
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 22, 2022