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05:31 23 Апреля 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины завершатся в течение недели

Переговоры о гарантиях безопасности для Украины со странами-партнерами завершатся в течение недели.

Подоляк рассказал о переговорах по гарантиям безопасности

Об этом сообщило Суспильне со ссылкой на слова советника главы офиса президента Михаила Подоляка эфире единого телемарафона.

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Он сказал, что, сейчас продолжаются консультации со странами-потенциальными гарантами безопасности.

“На уровне политических советников продолжаются консультации со странами, которые заявили, что согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии», – сказал Подоляк.

Он также перечислил важные для Украины моменты:

  • поставки оружия,

  • закрытое небо,

  • военные консультации,

  • средства для быстрой закупки дополнительного вооружения.

«Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены», – рассказал Подоляк.

Он также отметил, что в случае с гарантиями безопасности Украина не хочет получить условный Минск-3, чтобы через пару лет иметь опять же конфликт с РФ

В случае эскалации рядом с Украиной должны стоять другие страны.

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