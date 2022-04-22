Переговоры по гарантиям безопасности для Украины завершатся в течение недели
Переговоры о гарантиях безопасности для Украины со странами-партнерами завершатся в течение недели.
Об этом сообщило Суспильне со ссылкой на слова советника главы офиса президента Михаила Подоляка эфире единого телемарафона.
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Он сказал, что, сейчас продолжаются консультации со странами-потенциальными гарантами безопасности.
“На уровне политических советников продолжаются консультации со странами, которые заявили, что согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии», – сказал Подоляк.
Он также перечислил важные для Украины моменты:
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поставки оружия,
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закрытое небо,
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военные консультации,
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средства для быстрой закупки дополнительного вооружения.
«Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены», – рассказал Подоляк.
Он также отметил, что в случае с гарантиями безопасности Украина не хочет получить условный Минск-3, чтобы через пару лет иметь опять же конфликт с РФ
В случае эскалации рядом с Украиной должны стоять другие страны.