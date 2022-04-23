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Главная » Мир » Общество
06:31 23 Апреля 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Британская разведка пояснила заявление Шойгу о “новых способах ведения боевых действий”

Российский министр обороны Сергей Шойгу недавно заявил о том, что «внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства».

Шойгу заявил о новых способах ведения боевых действий

Британская разведка объяснила, что могут значить эти слова.

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1. Эти слова Шойгу – неявное признание, что российское продвижение происходит не так, как рассчитывали.

2. Это может указывать на осознание того, что война идет не по плану, однако на адаптацию «тактики, техник и процедур», а затем на внедрение их в оперативную практику уйдет время.

3. Особенно это касается маневренной сухопутной войны. А пока «новые способы» не внедрили, российская армия будет полагаться на старые – и прежде всего на артиллерию и бомбардировки.

4. Как следствие, вероятно, что российские войска не смогут быстро сломить украинскую оборону.

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