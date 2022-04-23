Россия в Мариуполе применяла слезоточивый газ с химвеществами – США
Российские войска могли применить при штурме в Мариуполе слезоточивый газ с химическими веществами.
Как сообщило Укринформ, об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время специального заседания Постоянного совета этой организации в Вене.
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По его словам, есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы.
«Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных в ответственность за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине», – сказал Карпентер.