Россия в Мариуполе применяла слезоточивый газ с химвеществами – США

Российские войска могли применить при штурме в Мариуполе слезоточивый газ с химическими веществами.

Россия использовала химические вещества при атаке на Мариуполь



Как сообщило Укринформ, об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время специального заседания Постоянного совета этой организации в Вене.

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По его словам, есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы.

«Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных в ответственность за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине», – сказал Карпентер.