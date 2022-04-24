Украинские ПВО сбили еще две ракеты над Одессой

Украинские силы ПВО сбили около 22:00 еще две российские крылатые ракеты, которые Россия запустила в сторону порта «Южный» в Одесской области.

Две ракеты россияне запустили по порту "Южный"



Об этом сообщило воздушное командование «Юг».

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«23 апреля в 22.00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта “Южный», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее Минобороны РФ после ракетного удара по Одессе объявило о возможной химической атаке в районе порта “Южный”, заранее обвинив в этом украинские спецслужбы.

Как сообщали Власти, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, повредив два жилых дома и военный объект.