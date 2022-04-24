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08:05 24 Апреля 2022 Просмотров 671   КомментариевКомментарии

Россия развернула “Искандеры” возле украинской границы в направлении Харькова

Российские военные в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки баллистических оперативно-тактических ракетных систем 9К720 Искандер (СС-26 Камень).

Россия нацелила "Искандеры" на Харьковскую область

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Также там уточнили, что на Слобожанском направлении враг увеличил группировку войск, перебросив и сосредоточив дополнительные подразделения в Белгородской области.

Кроме того оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливая подразделения наших войск и критическую инфраструктуру.

В целях усложнения передвижения подразделений Сил обороны в районе села Коротычи россияне провели дистанционное минирование.

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