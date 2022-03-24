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10:38 24 Апреля 2022 Просмотров 557   КомментариевКомментарии

Арестович рассказал, как охраняют Крымский мост от украинских ракет и авиации

Крымскому мосту в ближайшее время, к сожалению, ничего не угрожает со стороны Украины.

Крымский мост надежно охраняется от возможных ударов Украины

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во вчерашнем интервью Марку Фейгину

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«Его прикрывает по меньшей мере две зенитно-ракетные бригады, пара кораблей и постоянный наряд сил в воздухе, который за этим всем следит, специально, чтобы туда ничего не прилетело”, – рассказал Арестович.

По его словам ни украинская авиация, ни ракеты “Точка У” не смогут добраться до Крымского моста.

“Крымскому мосту, к сожалению, в ближайшее время ничего не угрожает», – резюмировал Арестович.

Как сообщали Власти, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, нанесут удар по Крымскому мосту, поскольку Россия использует его для подвоза подкрепления своей армии.

Тэги: крымский мост, Алексей Арестович
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