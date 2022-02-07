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18:09 24 Апреля 2022 Просмотров 2210   КомментариевКомментарии

Макрон или Ле Пен: Франция стоит перед жестким выбором президента

В воскресенье, 24 апреля, французы голосуют на выборах, которые решат, сохранит ли проевропейский и центристский президент Эммануэль Макрон свою работу или будет смещен крайне правым евроскептиком Марин Ле Пен.

Противостояние двух кандидатов сегодня решат неопределившиеся избиратели

Об этом сказано в материале Reuters.

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Опросы общественного мнения в последние дни дали Макрону солидное и немного растущее преимущество, поскольку аналитики говорят, что Ле Пен – несмотря на ее усилия смягчить свой имидж – остается неприемлемой  для многих.

Но нельзя исключать и неожиданной победы Ле Пен. Опросы показывают, что ни один из кандидатов не может рассчитывать на достаточное количество основных сторонников для победы, многое будет зависеть от тех, кто все еще взвешивает и не определился с выбором.

Победа Ле Пен ознаменует собой политический переворот для западных демократий наравне с Брекситом или избранием Дональда Трампа в США в 2016 году, положив конец десятилетиям правления основных французских лидеров и поставив под угрозу будущее Европейского Союза.

44-летний Макрон, который выиграл у Ле Пен на последних президентских выборах пять лет назад, предупредил о «гражданской войне», если Ле Пен, чья политика включает запрет на ношение мусульманских платков на публике, будет избрана, и призвал демократов всех мастей поддержать его.

53-летняя Ле Пен сосредоточила свою кампанию на росте стоимости жизни в седьмой по величине экономике мира, которая, по мнению многих французов, ухудшилась с ростом мировых цен на энергоносители. Она также сосредоточилась на стиле руководства Макрона, который, по ее словам, демонстрирует элитарное презрение к простым людям.

Тэги: Франция, Эммануэль Макрон
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