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06:55 25 Апреля 2022 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

На выборах президента Франции официально победил Макрон: Зеленский уже поздравил

По результатам подсчета 100% голосов на выборах президента Франции во втором туре уверенно победил Эммануэль Макрон, опередив свою конкурентку Марин Ле Пен на 17,1%.

Зеленский поздравил Макрона с победой на президентских выборах

Официально о результатах сообщили на сайте Министерства внутренних дел Франции.

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По подсчету 100% голосов избирателей, во Франции на президентских выборах победил Эммануэль Макрон победил во 2-м туре, опередив Марин Ле Пен на 17,1%.

За Макрона проголосовали 58,55% избирателей (18,7 миллиона человек), а за Ле Пен – 41,45% (13,2 миллиона) французов.

Победа Макрона уже была очевидной по результатам экзит-полов. Поэтому его еще до оглашения официальных результатов поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства в Twitter поздравил Макрона и назвал его настоящим другом Украины.

«Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильнойю и объединенной Европе!» – написал Зеленский.

Как сообщали Власти, в воскресенье, 24 апреля, французы голосовали на выборах, которые решат, сохранит ли проевропейский и центристский президент Эммануэль Макрон свою работу или будет смещен крайне правым евроскептиком Марин Ле Пен.

Тэги: Франция, Эммануэль Макрон
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