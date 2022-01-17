В российском Брянске вспыхнула нефтебаза: жители сначала слышали взрывы

В российском Брянске произошел пожар на нефтебазе, местные жители города сообщают, что этому предшествовали взрывы.

Очень мощный пожар виден из разных уголков города



Как сообщило Интерфакс со ссылкой на МЧС России, информация о пожаре поступила в 02:00 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области.

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“К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», – сказано в сообщении.

Там же пообещали в дальнейшем уточнить информацию.

В соцсетях активно распространяется информация от жителей города о том, что сначала прогремели взрывы, а потом уже вспыхнул пожар на нефтебазе.

Брянск расположен в 100 км от границы с Украиной.

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