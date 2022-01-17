В российском Брянске вспыхнула нефтебаза: жители сначала слышали взрывы
В российском Брянске произошел пожар на нефтебазе, местные жители города сообщают, что этому предшествовали взрывы.
Как сообщило Интерфакс со ссылкой на МЧС России, информация о пожаре поступила в 02:00 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области.
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“К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», – сказано в сообщении.
Там же пообещали в дальнейшем уточнить информацию.
В соцсетях активно распространяется информация от жителей города о том, что сначала прогремели взрывы, а потом уже вспыхнул пожар на нефтебазе.
Брянск расположен в 100 км от границы с Украиной.