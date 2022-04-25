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09:32 25 Апреля 2022 Просмотров 183   КомментариевКомментарии

Россия пытается достать с затонувшей “Москвы” ракеты и секретные документы

Россия предпринимает попытки если не достать затонувший в результате попадания украинских ракет крейсер “Москва”, то хотя бы достать с него оружие и документы.

Флагман Черноморского флота РФ был поражен двумя украинскими ракетами

Об этом сообщило издание Bild. На месте, где затонул крейсер «Москва», работает специальный спасательный корабль «Коммуна».

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Это судно было спущено на воду еще в 1912 году и считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ.

Из-за размеров «Москвы» (187 метров в длину) 110-летней «Коммуне» вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер целиком.

Но будут  предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль,  а также секретные документы и военное оборудование.

Спасательный корабль "Коммуна" не сможет поднять "Москву"

Спасательный корабль "Коммуна" не сможет поднять "Москву"

Напомним, 13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру “Москва” – флагману Черноморского флота РФ. В корабль попали две ракеты ракетного комплекса “Нептун”. При буксировке горящее судно постепенно затонуло.

Как сообщали Власти, остатки российского ракетного крейсера «Москва» находятся в ориентировочных координатах 44°56′ N 31°44′ E, на глубине 50-60 метров.

Тэги: крейсер москва
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