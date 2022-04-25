Россия пытается достать с затонувшей “Москвы” ракеты и секретные документы
Россия предпринимает попытки если не достать затонувший в результате попадания украинских ракет крейсер “Москва”, то хотя бы достать с него оружие и документы.
Об этом сообщило издание Bild. На месте, где затонул крейсер «Москва», работает специальный спасательный корабль «Коммуна».
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Это судно было спущено на воду еще в 1912 году и считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ.
Из-за размеров «Москвы» (187 метров в длину) 110-летней «Коммуне» вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер целиком.
Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование.
Напомним, 13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру “Москва” – флагману Черноморского флота РФ. В корабль попали две ракеты ракетного комплекса “Нептун”. При буксировке горящее судно постепенно затонуло.
Как сообщали Власти, остатки российского ракетного крейсера «Москва» находятся в ориентировочных координатах 44°56′ N 31°44′ E, на глубине 50-60 метров.