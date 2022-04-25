Что горит в Брянске и что уничтожено. Фото и видео

В российском Брянске, где ночью прогремели взрывы и вспыхнули мощные пожары, горит нефтебаза и по неподтвержденным данным артиллерийский склад.

В Брянске продолжаются масштабные пожары



Как сообщил российский Интерфакс со ссылкой на источник, загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров.

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Тем временем советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что по некоторым данным, также горит 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

«Россияне, вы лучше бросайте курить – так можно вообще без армии остаться», – написал Геращенко.

Кроме того, ряд СМИ сообщил, что в Брянске помимо сгоревшей нефтебазы и склада боеприпасов, оказалась повреждена железная дорога в направлении военной части, по которой везли военную технику и боеприпасы в Украину.

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Как сообщали Власти, в российском Брянске произошел пожар на нефтебазе, местные жители города сообщают, что этому предшествовали взрывы.