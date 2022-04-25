Британия отменяет пошлины на все товары из Украины

Все тарифы на товары, поступающие в Великобританию из Украины в рамках существующего соглашения о свободной торговле, будут отменены, чтобы помочь украинской экономике.

Пошлины и квоты отменены по прямому запросу президента Зеленского



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на британское правительство.

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Лондон заявил, что тарифы будут снижены до нуля, а все квоты отменены по прямому запросу президента Украины Владимира Зеленского.

Этот шаг обеспечит стимул для украинских предприятий, участвующих в ключевых экспортных поставках, таких как ячмень, мед, консервированные помидоры и птица.

«Мы непоколебимо поддерживаем Украину в этой продолжающейся борьбе и будем работать над тем, чтобы Украина выживала и процветала как свободная и суверенная нация», – сказала министр международной торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян.

Великобритания заявила, что в настоящее время средний тариф на украинский импорт составляет около 22%.

Отмечено, что запланированное изменение было предложено на невзаимной основе, но Киев, скорее всего, будет соответствовать действиям Великобритании.

Кроме того, британское правительство заявило, что оно также введет дополнительные запреты на экспорт продукции в Россию, включая наличные деньги, морские товары и технологии, а также товары, связанные с энергетикой.

На прошлой неделе были усилены санкции в отношении предметов роскоши, включая икру, серебро и бриллианты.