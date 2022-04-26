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18:11 26 Апреля 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Конец дружбе народов: в Киеве сносят памятник и переименуют арку. Фото и видео

В Киеве возле Арки дружбы народов демонтируют советской бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году в честь «ознаменования воссоединения Украины с Россией».

Кличко пообещал демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и СССР

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Саму Арку также переименуют.

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«Свое отношение к Украине Россия ознаменовала варварским стремлением уничтожить наше государство и мирных украинцев. 8 метров металла так называемой «дружбы двух народов» демонтируем. И что символично — когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего», — написал Кличко.

Он отметил, что вторую скульптурную композицию, которая установлена рядом, также разберут.

Памятник демонтируют до конца дня

Памятник демонтируют до конца дня

Кроме того, Кличко пообещал переименовать Арку дружбы народов

«Я подписал и представлю проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. «О переименовании арки в Арку свободы украинского народа», — сообщил мэр Киева.

В процессе демонтажа у русского рабочего отлетела голова

В процессе демонтажа у русского рабочего отлетела голова

В целом, по его словам, в столице собираются демонтировать еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с СССР и Россией.

К переименованию предложили более 460 улиц и объектов.

Список обнародовали на сайте КГГА. Обсуждение с киевлянами продлится до 1 мая.

Как сообщали Власти, депутат Запорожского горсовета Михаил Прасол впервые в области призвал своих коллег провести дерусификацию названий улиц, проспектов и районов города.

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