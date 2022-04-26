Конец дружбе народов: в Киеве сносят памятник и переименуют арку. Фото и видео

В Киеве возле Арки дружбы народов демонтируют советской бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году в честь «ознаменования воссоединения Украины с Россией».

Кличко пообещал демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и СССР



Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Саму Арку также переименуют.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Свое отношение к Украине Россия ознаменовала варварским стремлением уничтожить наше государство и мирных украинцев. 8 метров металла так называемой «дружбы двух народов» демонтируем. И что символично — когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего», — написал Кличко.

Он отметил, что вторую скульптурную композицию, которая установлена рядом, также разберут.

Кроме того, Кличко пообещал переименовать Арку дружбы народов

«Я подписал и представлю проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. «О переименовании арки в Арку свободы украинского народа», — сообщил мэр Киева.

В целом, по его словам, в столице собираются демонтировать еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с СССР и Россией.

К переименованию предложили более 460 улиц и объектов.

Список обнародовали на сайте КГГА. Обсуждение с киевлянами продлится до 1 мая.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Как сообщали Власти, депутат Запорожского горсовета Михаил Прасол впервые в области призвал своих коллег провести дерусификацию названий улиц, проспектов и районов города.