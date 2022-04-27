В российском Воронеже прогремели взрывы

В российском Воронеже жители слышали два взрыва.

В Воронеже что-то взорвалось, а потом загорелось



Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

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Взрывы наблюдали в микрорайоне Шилово с юго-западной стороны города.

Также в пабликах появилось первое видео с возможного места взрывов. На кадрах видны клубы дыма. Очевидно там что-то загорелось.

Пока официальной информации ни о случившемся, ни о возможных жертвах нет.

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Как сообщали Власти, в районе села Старая Нелидовка Белгородской области России горит склад боеприпасов.