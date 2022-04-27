Главная » Мир » Происшествия
06:56 27 Апреля 2022 2964 Комментарии
В российском Воронеже прогремели взрывы
В российском Воронеже жители слышали два взрыва.
В Воронеже что-то взорвалось, а потом загорелось
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Взрывы наблюдали в микрорайоне Шилово с юго-западной стороны города.
Также в пабликах появилось первое видео с возможного места взрывов. На кадрах видны клубы дыма. Очевидно там что-то загорелось.
Пока официальной информации ни о случившемся, ни о возможных жертвах нет.
Как сообщали Власти, в районе села Старая Нелидовка Белгородской области России горит склад боеприпасов.
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами
27.04.2022 06:31