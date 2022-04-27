Министр экономики Германии предложил постепенное эмбарго на российские энергоносители

Германия находится на правильном пути по окончанию зависимости от российских газа и нефти.

Роберт Хабек признал, что Германия проживет без энергоносителей из РФ



Как сообщило Bild, об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

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«Эмбарго на нефть не приведёт к государственной катастрофе», – написал он в Instagram.

Политик от партии «Союз 90-х/Зелёные» подчеркнул, что Германия не станет сначала вводить эмбарго, а затем думать, что это означает для граждан страны и народного хозяйства.

«Мы пойдём обратным путём: сначала надо подготовить конкретные шаги, а потом сказать – смотрите, мы уже освободились, к примеру, от российского угля. Пару недель назад это хорошо получилось. Так что теперь энергетические концерны и металлургические заводы постепенно становятся независимыми от угля из России, а к лету мы совсем освободимся от него», – разъяснил Хабек.

По его словам, сейчас речь идёт прежде всего о нефти. Два месяца назад он бы сказал, что Германия вряд ли выдержит эмбарго на энергоносители. Теперь стране это не грозит, хотя всё ещё возможны локальные перебои, повышение цен или другие сложности.

Министр экономики заявил, что Германия уже сократила свою зависимость от нефти с 35 до 12 процентов. До конца года страна собирается почти освободиться от поставок из России этого ископаемого источника.