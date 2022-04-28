Российские войска наращивают темп наступления – Генштаб

Враг наращивает темпы проведения наступательной операции и практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие.

Оккупанты продолжают нести потери и в воздухе, и на суше



Об этом сказано в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневого поражения артиллерией по городу Харькову.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно перебросили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

Для достижения этой цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного противник ведет интенсивные обстрелы.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, войска РФ ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров, чтобы ввести в заблуждение и не допустить переброски наших войск на другие направления.

Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополя для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении группировки противника основные усилия сосредотачиваются на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается обстреливать позиции наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря.

В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.

Российские оккупанты продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, двадцать две единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.