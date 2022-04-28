В России столкнулись два военных вертолета: один пилот погиб. Видео

В Саратовской области России сегодня столкнулись два военных вертолета во время учебно-тренировочных полетов.

Один вертолет зацепил хвостом другой



Об этом 28 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Во время учебного полета столкнулись два вертолета. На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, но один, предположительно, погиб», – сказано в сообщении.

В лесополосе остались следы, характерные для падения воздушного судна, вертолет залит пеной.

Ранее очевидцы сообщали, что в результате происшествия на земле вспыхнул пожар.

Столкновение произошло из-за того, что один из вертолетов зацепился хвостовой частью за второй.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Позже РИА Новости со ссылкой на информацию Центрального военного округа уточнило, что при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов.

“В результате один из них получил повреждение и совершил жесткую посадку. При жесткой посадке 1 член экипажа погиб”, – сообщили в агентстве.

Второй вертолет якобы совершил посадку в штатном режиме.