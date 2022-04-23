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05:45 29 Апреля 2022 Просмотров 145   КомментариевКомментарии

Открытка из Москвы: Гутерриш в шоке от ракетного удара по Киеву, когда он в нем находился

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, когда он находился в городе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Киев

Об этом в Twitter сообщил журналист BBC Бен Браун.

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«Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским”, – написал Браун.

Также он добавил, что Украина назвала ракетный удар «отвратительным актом варварства» и «открыткой из Москвы».

Гутерриш, в свою очередь,  назвал войну драматической и отметил, что ее нужно закончить.

“Это драматическая война. И нам абсолютно необходимо закончить эту войну, и нам абсолютно необходимо иметь решение для этой войны. Но мы знаем, что это не случится завтра», – генсек ООН.

Тэги: Антониу Гутерриш
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