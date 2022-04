Открытка из Москвы: Гутерриш в шоке от ракетного удара по Киеву, когда он в нем находился

Об этом в Twitter сообщил журналист BBC Бен Браун.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским”, – написал Браун.

Также он добавил, что Украина назвала ракетный удар «отвратительным актом варварства» и «открыткой из Москвы».

Гутерриш, в свою очередь, назвал войну драматической и отметил, что ее нужно закончить.

“Это драматическая война. И нам абсолютно необходимо закончить эту войну, и нам абсолютно необходимо иметь решение для этой войны. Но мы знаем, что это не случится завтра», – генсек ООН.

My interview tonight in Kyiv with the UN Secretary General on his talks with President Zelensky – and his efforts to stop the fighting in #Ukraine pic.twitter.com/oNdzDdN2Jj

— Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022