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09:22 29 Апреля 2022 Просмотров 79   КомментариевКомментарии

Днепропетровскую область обстреляли из “Градов”

Российские войска обстреляли из “Градов” несколько населенных пунктов Днепропетровской области, никто не пострадал.

Россияне нанесли удар по стратегическому сараю

Об обстреле сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Под обстрел попали Марьянское и Большая Костромка в Криворожском районе.

Также оккупанты попали в одно из сел в Великомихайловской территориальной общине. Пострадали жилищный сектор и хозяйственные постройки. Люди целые.

Пострадали преимущественно хозпостройки

Пострадали преимущественно хозпостройки

Тэги: днепр
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