Впервые с начала войны Украина отправила на экспорт судно с кукурузой

Впервые с начала масштабного российского вторжения Украина завершила погрузку более 70 тысяч тонн кукурузы в для отправки на экспорт.

Украина загрузила более 70 тыс тонн кукурузы



Об этом сообщило Reuters. Погрузка проходила в румынском черноморском порту Констанца.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Поскольку морские порты Украины заблокированы с начала войны более двух месяцев назад, четвертый по величине экспортер зерновых в мире был вынужден отправлять грузы на поезде через свою западную границу или через свои небольшие дунайские речные порты в Румынию.

«Это первое судно Panamax с украинской кукурузой, которое покинуло порт», — сказал президент Comvex Виорел Панайт.

По его словам, поддержка украинского экспорта зерна означает предотвращение колоссальной волны глобального голода, вызванной блокированием украинских портов.

Comvex управляет самым быстрым в Европе зерновым терминалом, который может обрабатывать до 70 000 тонн в день, а также терминалом по перевалке полезных ископаемых.

Ранее на этой неделе оператор завершил погрузку около 35 тыс тонн украинской железной руды, а второе судно, как ожидается, будет загружено около 15 мая, сказал он.

На данный момент в Констанцу отправлено около 80 тыс тонн украинского зерна, еще 80 тыс одобрены и находятся в пути, сообщил менеджер порта Констанца.