Киевлян попросили не пользоваться личным транспортом: причина

Киевлян призывают по возможности не передвигаться на личном автотранспорте, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных.

Киевлян попросили минимально пользоваться личными авто



С соответствующим обращением выступила КГГА.

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“Киевлян просят помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей”, – сообщили в администрации.

Там напомнили, что в столице работают:

140 автобусов на 62 маршрутах

70 трамваев на 16 маршрутах

77 троллейбусов на 25 маршрутах

Кроме того, частные перевозчики осуществляют перевозку на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов.

Метро работает с 06:30 до 20:00. Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.

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