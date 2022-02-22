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Главная » Украина » Общество
15:33 29 Апреля 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Киевлян попросили не пользоваться личным транспортом: причина

Киевлян призывают по возможности не передвигаться на личном автотранспорте, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных.

Киевлян попросили минимально пользоваться личными авто

С соответствующим обращением выступила КГГА.

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“Киевлян просят помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей”, – сообщили в администрации.

Там напомнили, что в столице работают:

  • 140 автобусов на 62 маршрутах

  • 70 трамваев на 16 маршрутах

  • 77 троллейбусов на 25 маршрутах

Кроме того, частные перевозчики осуществляют перевозку на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов.

Метро работает с 06:30 до 20:00. Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.

Тэги: Киев
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