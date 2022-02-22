Киевлян попросили не пользоваться личным транспортом: причина
Киевлян призывают по возможности не передвигаться на личном автотранспорте, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных.
С соответствующим обращением выступила КГГА.
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“Киевлян просят помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей”, – сообщили в администрации.
Там напомнили, что в столице работают:
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140 автобусов на 62 маршрутах
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70 трамваев на 16 маршрутах
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77 троллейбусов на 25 маршрутах
Кроме того, частные перевозчики осуществляют перевозку на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов.
Метро работает с 06:30 до 20:00. Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.