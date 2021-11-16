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Главная » Мир » Общество
16:00 29 Апреля 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын готовит первые за пять лет ядерные испытания

Северная Корея готовится к своему первому ядерному испытанию с 2017 года, о чем свидетельствуют спутниковые снимки северокорейского ядерного объекта.

Об этом сообщило The Financial Times.

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Специалисты из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне собрали и проанализировали коммерческие спутниковые снимки на этой неделе, отметив увеличение поставок и оборудования вблизи ядерного полигона.

Некоторые источники предполагают, что седьмое ядерное испытание может произойти в период с мая по сентябрь этого года, но точная дата, несомненно, будет зависеть исключительно от личного решения Ким Чен Ына.

“Текущие спутниковые снимки указывают на то, что подготовка идет полным ходом и ее не следует сбрасывать со счетов как незначительную активность”, — заявили авторы исследования CSIS.

Эксперты не исключают, что испытания могут провести вскоре после вступления в должность нового президента Южной Кореи и перед поездкой Байдена в Азию в конце месяца.

Как сообщали Власти, северокорейских садовников отправляют в трудовые лагеря за то, что они не смогли обеспечить цветение красных бегоний ко дню рождения Ким Чен Ира умершего отца Ким Чен Ына.

Тэги: Ким Чен Ын, Северная Корея
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