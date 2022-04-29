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07:13 30 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия отстает от собственного графика наступления на Донбассе – Пентагон

Российское военное наступление на Донбассе продвигается медленнее, чем было запланировано Москвой из-за жесткого сопротивления Украины и опасений совершить те же ошибки, что и под Киевом.

Российские войска на Донбассе выбились из графика наступления

Об этом сообщило Deutche Welle со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны США.

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«Мы считаем и оцениваем, что они (российские войска – Ред.) отстают от графика того, чего они пытаются достичь на Донбассе», – заявил он.

По плану российского командования, армия должна была продвинуться гораздо дальше на пути к окружению группировки Вооруженных сил Украины на востоке страны.

Однако украинские военные оказали жесткое сопротивление.

Кроме того, в Пентагоне считают, что россияне сейчас действуют осторожнее и стараются не отходить слишком далеко от их линий поставки, чтобы «не совершать те же ошибки, которые они совершили в Киеве”.

В то же время, по словам представителя Пентагона, действия россиян свидетельствуют, что они «продолжают создавать условия для постепенного, масштабного и длительного наступления».

Он пояснил, что такие действия предусматривают «концептуальный» подход, по которому оккупанты сначала наносят авиа- и артиллерийские удары по позициям украинских защитников, и только после этого пытаются развить свое наступление.

Однако эта тактика оказалась не настолько успешной, как на то надеется российское командование, что в итоге приводит лишь к ограниченным продвижениям на земле.

По оценке Пентагона, российские войска «по меньшей мере на несколько дней» отстают от собственного плана наступления на Донбассе.

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