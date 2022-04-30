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10:26 30 Апреля 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Война – в патовой ситуации, следующая неделя будет решающей – эксперты

На фронте боевых действий в Украине сложилась патовая ситуация, когда ни одна из сторон не может взять преимущество, и следующая неделя станет определяющей, сможет ли Россия прорвать украинскую оборону.

Наступление российских войск завязло в глухой обороне

Как пишет ERR, по мнению эстонских военных экспертов, Россия сменила тактику войны в Украине.

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Если до этого артиллерия использовалась крайне редко, то теперь залпы канонады сопровождают каждое наступление. По-прежнему основные бои идут на востоке Украины, где сосредоточена основная группировка ВСУ.

«Самое критическое положение сейчас на Харьковском и Изюмском направлениях – там российская армия ведет активные действия, чтобы прорвать оборону. Если у них это получится, то они смогут окружить украинскую группировку войск на Донбассе. Те войска, которые располагаются на линии фронта 2014 года, могут быть взяты в котел и это существенно поможет Российской Федерации взять под контроль административные границы Донецкой и Луганской областей», – заявил глава отдела планирований генштаба Союза обороны Эстонии Янно Мярк.

Также, по мнению экспертов, ситуация на самом Донбассе сейчас складывается не в пользу России. Выстроенная линия обороны Украины позволяет сдерживать наступление врага.

«В определенной мере позиционная война там идет уже сегодня. Также можно сказать, что там сегодня сформировалась патовая ситуация, где ни одна сторона в этом конфликте не может добиться существенного перевеса. Сложно сказать, что будет дальше, обе стороны сейчас разрабатывают новые тактики», – сказал Мярк.

При этом отмечается, что Украина смогла взять под контроль большую часть Херсонской области и подойти к административному центру в упор, однако для начала штурма у ВСУ пока у них не хватает ресурсов.

«Для того, чтобы провести полномасштабную атаку, требуется наступательное вооружение, которое Украина неоднократно просила. По всей видимости теперь она его получит. До сих пор Украина должна была очень тщательно планировать свои наступления и это главная причина почему они до сих пор не взяли сам Херсон», – добавил Мярк.

В Мариуполе войска РФ зажали оставшихся защитников города на комбинате «Азовсталь». Запланированный изначально штурм был отменен, а территория завода взята в блокаду.

По мнению эстонских военных, следующая неделя станет определяющей, и Россия попытается прорвать оборону Украины на восточном фронте и взять основные силы ВСУ в котел. Если это не получится, то дальнейшее полномасштабное наступление войск России будет маловероятным.

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