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Главная » Украина » Общество
11:21 30 Апреля 2022 Просмотров 160   КомментариевКомментарии

В ОРДЛО мобилизуют даже инвалидов: спастись можно только взяткой

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 20 апреля приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава, чтобы быстрее проводить принудительную мобилизацию.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Такое решение официально объясняют “нехваткой специалистов”.

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Потенциальные «призывники» не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения.

Чтобы найти еще не мобилизованных мужчин призывного возраста, российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания «призывников».

Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья).

В частности, в оккупированной Горловке размер взятки для уклонения от службы составляет от 5 тыс. рублей, если платить непосредственно на месте задержания.

При доставке в районные отделы «МВД» – от 75 тыс. рублей.

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