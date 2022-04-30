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13:11 30 Апреля 2022 Просмотров 188   КомментариевКомментарии

Вас ждет неизбежная участь: бердянские партизаны обратились к коллаборантам

Бойцы Бердянской партизанской армии предупредили оккупантов и коллаборантов, что их ждет неизбежная участь, и единственное спасение – бежать сейчас.

Бердянская партизанская армия предупредила оккупантов о неминуемой расплате

Патриоты записали и выложили в сеть видео с соответствующим обращением.

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“Российские оккупанты и их коллаборанты, вы думаете, что установили контроль над Бердянском? Вы ещё не знаете, в какую мышеловку забрели. Мы, Бердянская Партизанская Армия, уже наращиваем силы и будем готовы выйти из тени”, – сказано в обращении.

Также партизаны предупредили, что каждый шаг оккупантов фиксируется, и за каждое преступление последует неминуемая расплата.

“Селиванов, Сауленко, Сапрыкин, Маманазаров и прочая шайка марионеточных коллаборантов – вас ждёт суд, от которого вам не уйти. Всех, кто сотрудничает с оккупантом ждет неизбежная участь. Вы здесь чужие, мы – среди вас. Ваш единственный шанс выжить – бежать сейчас. Завтра будет поздно”, – предупредили бердянские партизаны.

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