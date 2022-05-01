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07:32 01 Мая 2022 Просмотров 275   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем нацгвардеец сбил “Иглой” российский Су-25

Военнослужащий Национальной гвардии Украины в Запорожской области сбил российский боевой самолет СУ-25 «Грач», пилот погиб.

Российский Су-25 вместе с пилотом отправились на концерт Кобзона

Об этом сообщило Южное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии. Вражеский пилот погиб вместе со своим истребителем за 11 миллионов.

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В сообщении отмечено, что во время налета вражеской авиации в Запорожской области военнослужащий срочной службы одной из частей Нацгвардии использовал ПЗРК «Игла» и нанес врагу безвозвратные потери.

«Метким выстрелом нацгвардеец отправил на концерт к Кобзону пилота «орков», а боевой самолет СУ-25 «Грач» – фермерам на металлолом», – сообщили в Нацгвардии.

Там также добавили, что благодаря своей решительности, профессионализму и взвешенным действиям защитник сохранил множество жизней военнослужащих и мирных украинцев.

Су-25 («Грач», изделие «Т-8», по кодификации НАТО: Frogfoot — «лягушачья лапа») — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт.

Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Как сообщали Власти, за последние трое суток украинские военные нанесли несколько ударов по российским штабам в Харьковской области, уничтожив сотни офицеров и, возможно, одного генерала.

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