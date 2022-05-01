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07:46 01 Мая 2022 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

Блинкен ночью созвонился с Кулебой: о чем говорили

Государственный секретарь США Энтони Блинкен побеседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам их встречи 24 апреля в Киеве.

Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине

Об этом сообщили в Госдепартаменте.

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Американский дипломат подчеркнул решительную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России.

Госсекретарь представил обновленную информацию о планах американских дипломатов по возвращению в Украину, включая первоначальные визиты во Львов на этой неделе и планы по возвращению в Киев как можно скорее.

Также Блинкен Кулеба  обсудили просьбу администрации от 28 апреля к Конгрессу о выделении 33 миллиардов долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, чтобы “дать Украине возможность победить в бессовестной кремлевской войне”.

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