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14:46 01 Мая 2022 Просмотров 345   КомментариевКомментарии

Официально подтвержден взрыв штаба, где находился глава Генштаба РФ в Изюме: много убитых

Сегодня поступило официальное подтверждение информации советника главы Офиса президента Алексея Арестовича об ударе ВСУ по штабу 2 армии РФ в Изюме.

В результате удара погибло много высших офицеров армии РФ

Об этом сообщил советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

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“В том самом месте где находится ставка Начальника Генерального штаба РФ Герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск”, – написал он.

По словам Геращенко, подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава.

Как сообщали Власти, за последние трое суток украинские военные нанесли несколько ударов по российским штабам в Харьковской области, уничтожив сотни офицеров и, возможно, одного генерала.

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