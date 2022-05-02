Поступающее в Украину западное оружие изменит ход войны – The Washington Post

Западная артиллерия, поступающая в Украину, изменит ход войны с Россией и заставит обе стороны стать более проворными, чтобы избежать большого количества жертв.

Западная артиллерия значительно усилит ВСУ



Об этом пишет издание The Washington Post.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Министр обороны Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне в четверг, сказал, что дальнобойная артиллерия окажется «решающей» на следующем этапе войны.

По его словам, администрация Байдена, которая вместе с Канадой обучает небольшое количество украинских военнослужащих тому, как управлять десятками 155-мм гаубиц, которые обе страны обязались предоставить, как ожидается, одобрит передачу еще большего количества артиллерии в Украину в ближайшие дни.

Американские и канадские гаубицы, направляющиеся в Украину, буксируются на прицепах, в то время как обещанные Францией системы, известные как самоходные гаубицы Caesar, стреляют теми же 155-мм разрывными снарядами, но с задней части шасси грузовика.

Только Соединенные Штаты уже пообещали Зеленскому почти 190 000 артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц для их стрельбы. По состоянию на четверг более половины из них прибыли в Украину, сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны США.

Новый запрос в размере 33 миллиардов долларов к Конгрессу о дополнительной помощи Украине включает в себя предлагаемое финансирование «артиллерии большей дальности более тяжелого калибра», сказал госсекретарь Энтони Блинкен законодателям на Капитолийском холме.

Другие союзники, такие как Великобритания и Швеция, также могут отправить артиллерию, считают аналитики.

На сегодняшний день Россия и Украина обмениваются огнем, используя советское оружие, в том числе мощную 300-мм реактивную систему залпового огня «Смерч», которая может стрелять снарядами на расстояние около 70 км, и стареющие 122-мм гаубицы, впервые принятые на вооружение в 1960-х годах.

Ожидается, что появление различных западных артиллерийских орудий ускорит тактический сдвиг обеих сторон в сторону использования так называемого контрбатарейного огня, в котором вооруженные силы ищут артиллерию своего противника, определяют ее местоположение и атакуют.

По словам аналитиков, способность Украины наносить удары по российским артиллерийским подразделениям особенно важна из-за продемонстрированной Кремлем готовности наносить удары по городам и поселкам, разрушая гражданские дома и инфраструктуру.

«Просто наличие» большего количества украинских артиллерийских подразделений, выполняющих контрбатарейный огонь, ухудшит способность России «сидеть там, накапливать боеприпасы и обстреливать город», — сказал Скотт Бостон, бывший офицер полевой артиллерии армии США, который изучает российских военных для Rand Corp.

«Проблема», которую Украина и ее западные союзники «хотели бы навязать русским, — сказал он, — заключается в том, чтобы у них никогда не было уверенности в том, что штаб-квартира, или ключевой склад боеприпасов, или важный кластер огневых платформ могут быть неподвижными очень долго».

Пентагон в пятницу оценил, что Россия не так эффективна, как хотелось бы, в использовании дальнобойной артиллерии. Высокопоставленный чиновник министерства обороны отметил, что, поскольку Запад продолжает посылать так много артиллерии в Украину, «это может стать чем-то вроде перестрелки».

Артиллерийские подразделения часто маскируются камуфляжем или другими формами укрытия, и для их обнаружения может потребоваться смесь разведки, беспилотных летательных аппаратов и радаров. Запад предоставляет Украине беспилотники и контрбатарейные радары именно для этого.

Зеленский также запросил некоторую форму реактивной артиллерии залпового огня, такую как высокоточная артиллерийская реактивная система высокой мобильности M142, известная как HIMARS, которая используется армией США и Корпусом морской пехоты.

Такое оружие быстро запускает снаряды, что полезно для стрельбы по вражеским артиллерийским силам до их передислоцирования.

Ранее Власти сообщали:

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об оперативной поставке в Украину тяжелой артиллерии, в частности 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar.

Канада передаст Украине гаубицы M777 и снаряды к ним, в том числе и новые высокоточные боеприпасы Excalibur.

Великобритания отправит в Украину 20 самоходных гаубиц AS90, а также 45 000 фугасных снарядов британского производства, что станет крупнейшей артиллерийской поставкой со времен Второй мировой войны.