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09:12 02 Мая 2022 Просмотров 257   КомментариевКомментарии

Начальник Генштаба РФ Герасимов успел сбежать из Изюма до удара ВСУ – NYT

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов приезжал в Изюм, чтобы скорректировать наступательный курс, но успел покинуть место своей дислокации до удара украинских военных.

Герасимов уехал из изюма до удара от украинских военных

Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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Украина узнала визите Герасимова, но не успела его уничтожить. Когда украинские силы нанесли удар по штабу оккупантов в изюмской школе № 12 в субботу вечером, генерал уже уехал в Россию.

Тем не менее около 200 солдат, в том числе как минимум один генерал, были убиты.

Два американских чиновника, которые говорили на условиях анонимности, подтвердили, что генерал Герасимов последние пару дней находился на востоке Украины, но не располагал информацией о нападении на российскую базу.

«Наше рабочее предположение состоит в том, что он был там, потому что есть признание, что они еще не решили все свои проблемы», — сказал один из чиновников.

Присутствие такого высокопоставленного чиновника на передовой крайне необычно и происходит на фоне того, что западные военные аналитики называют растущим беспорядком в российских войсках.

Западные официальные лица и аналитики говорят, что даже при резком сокращении целей российские военные продолжают испытывать проблемы тылового обеспечения и координации между своими войсками, в то же время сталкиваясь с упорным ожесточенным сопротивлением со стороны украинцев.

Как сообщали Власти, начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов лично прибыл в Изюм, чтобы лично осуществлять командование войсками на Донбассе.

Украинские военные нанесли несколько ударов по российским штабам в Харьковской области, уничтожив сотни офицеров и, возможно, одного генерала.

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