Официально объявлены эвакуационные коридоры из Мариуполя и Энергодара: маршрут

В понедельник, 2 мая, при поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласован «зеленые коридоры» из Мариуполя и Энергодара, к которым могут присоединиться жители других населенных пунктов.

Жители Мариуполя и Запорожской области могут выехать с оккупированных территорий



Об эвакуации из Мариуполя сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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По его словам, колонны автобусов будут следовать через Бердянск (Луначарское кольцо), Токмак (ориентировочно 11:30-12:00, время может измениться, кафе “Нирвана”) и Васильевку.

Старух призвал граждан, которые хотят выехать с оккупированных территорий, выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта.

Об эвакуации из Энергодара сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

«2 мая открыт эвакуационный коридор на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку — Каменское и через Токмак-Орехов», — написал он.