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Главная » Украина » Общество
11:43 02 Мая 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Началась эвакуация граждан в Мариуполе

В понедельник, 2 мая, снова началась эвакуация жителей Мариуполя, к колонне могут присоединяться люди на своем транспорте.

Операция по эвакуации граждан из Мариуполя началась 1 мая, а сегодня продолжилась

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в эфире «Радио Свобода«.

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“По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности, автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске”, – сказал он.

Также по информации чиновника, людям как в Мариуполе, так и по пути следования эвакуационной колонны, разрешено присоединяться к ней на своем транспорте.

“Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье», предположил Андрющенко.

Он также подтвердил, что ночью российские военные снова обстреливали завод «Азовсталь».

Утром обстрелы стихли. По мнению советника мэра, это связано именно с началом эвакуации.

Ранее Власти сообщали, что 1 мая началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода «Азовсталь» в Мариуполе при содействии ООН и Международный комитет Красного Креста.

В понедельник, 2 мая, при поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы «зеленые коридоры» из Мариуполя и Энергодара, к которым могут присоединиться жители других населенных пунктов.

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