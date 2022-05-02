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14:57 02 Мая 2022 19 Комментарии
Посольство США возобновляет работу в Украине
Посольство США в Украине возобновляет свою работу, но пока находится будет во Львове.
Садовый сообщил о возобновлении работы американских дипломатов
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Он встретился с временно поверенной в делах США Кристиной Квин.
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«Также обсудили вызов, который стоит перед Львовом – строительство крупного реабилитационного центра. Он сегодня критически необходим для тяжело раненых украинцев. И здесь мы изрядно нуждаемся в плече международных партнеров», – написал Садовый.
Он таке поблагодарил правительство США за ленд-лиз и поддержку Украины во время войны с Российской Федерацией.
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