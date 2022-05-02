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16:52 02 Мая 2022 27 Комментарии
Чернобаевка – 18-й раз: Арестович подтвердил подрыв склада боеприпасов
Мощный взрыв, который жители Херсонщины слышали утром 2 мая, стал 18-м ударом ВСУ по базе российских войск под поселком Чернобаевка.
ВСУ нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке в 18-й раз
Это подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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“Чернобаевка – 18. Склад боеприпасов”, – написал он.
Напомним, утром 2 мая вблизи населенного пункта Чернобаевка Херсонской области раздался мощный взрыв.
На кадрах, которые быстро распространились в сети видно огромный столб дыма.
По словам местных жителей, сам взрыв был настолько сильным, что у многих задрожали окна в домах.
Как известно, украинские бойцы наносили удары по оккупантам в Чернобаевке уже 17 раз.
Тэги: Чернобаевка
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