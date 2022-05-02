Чернобаевка – 18-й раз: Арестович подтвердил подрыв склада боеприпасов

Мощный взрыв, который жители Херсонщины слышали утром 2 мая, стал 18-м ударом ВСУ по базе российских войск под поселком Чернобаевка.

ВСУ нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке в 18-й раз



Это подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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“Чернобаевка – 18. Склад боеприпасов”, – написал он.

Напомним, утром 2 мая вблизи населенного пункта Чернобаевка Херсонской области раздался мощный взрыв.

На кадрах, которые быстро распространились в сети видно огромный столб дыма.

По словам местных жителей, сам взрыв был настолько сильным, что у многих задрожали окна в домах.

Как известно, украинские бойцы наносили удары по оккупантам в Чернобаевке уже 17 раз.

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