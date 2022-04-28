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17:13 02 Мая 2022 Просмотров 94   КомментариевКомментарии

Оккупанты разбомбили одну из лучших гимназий в Луганской области. Фото Видео

Лисичанская гимназия являлась не только одной из лучших школ в регионе, но и являлась историческим памятником архитектуры.

Гимназию построили бельгийцы еще в конце XIX столетия

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram.

В Луганской области в результате обстрела российскими оккупантами сгорело одно из лучших учебных заведений региона – Лисичанская гимназия.

По его словам главый Луганской ОВ, накануне в результате прицельного обстрела по гимназии вспыхнул пожар. Через несколько часов огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.

Гимназию построили бельгийцы еще в конце XIX столетия. Она входила в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска и постоянно попадала в топ-100 лучших школ Украины.

Здание выдержало две мировые войны и бой за Лисичанск в 2014 году, но не выдержало российскую оккупацию.

Гимназия до российского вторжения

Гимназия после обстрела рашистами

Как ранее сообщали Власти, войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе.

Тэги: школа, обстрел, войска РФ, лисичанская гимназия
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