Оккупанты разбомбили одну из лучших гимназий в Луганской области. Фото Видео
Лисичанская гимназия являлась не только одной из лучших школ в регионе, но и являлась историческим памятником архитектуры.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram.
В Луганской области в результате обстрела российскими оккупантами сгорело одно из лучших учебных заведений региона – Лисичанская гимназия.
По его словам главый Луганской ОВ, накануне в результате прицельного обстрела по гимназии вспыхнул пожар. Через несколько часов огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.
Гимназию построили бельгийцы еще в конце XIX столетия. Она входила в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска и постоянно попадала в топ-100 лучших школ Украины.
Здание выдержало две мировые войны и бой за Лисичанск в 2014 году, но не выдержало российскую оккупацию.
Как ранее сообщали Власти, войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе.