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17:32 02 Мая 2022 Просмотров 615   КомментариевКомментарии

Кабаева родила одного сына Путина в Швейцарии, а второго в Москве – СМИ

Тайная любовница президента России Владимира Путина бывшая чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике Алина Кабаева родила ему двух сыновей с разницей в четыре года.

Первого сына Кабаева родила Путину и 2015 году

Об этом сообщила швейцарская газета Tagesanzeiger. Эту информацию изданию подтвердила знакомая гинеколога, принимавшей роды у Кабаевой.

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По словам источника «SonntagsZeitung», гинеколог является давней знакомой Путина из Санкт-Петербурга, с которой он знаком с юности.

Говорят, что врач эмигрировала в Швейцарию более 30 лет назад, отказалась от своей русской девичьей фамилии и приняла швейцарское гражданство.

Первый сын родился в известной клинике «Sant’Anna», которая находится над озером Лугано в Швейцарии в 2015 году. Российский президент при родах не присутствовал.

Второй сын родился по желанию Путина в Москве в 2019 году.

Сопровождала появление на свет обоих детей та самая гинеколог.

Говорят, что Кабаева несколько раз ездила в Лугано во время беременности для плановых осмотров. Там она жила на вилле доктора в благородном пригороде Лугано Коллина д’Оро или в отеле Principe Leopoldo.

Как сообщали Власти, США не включили в санкционный список фактическую жену президента Владимира Путина и мать его детей Алину Кабаеву из-за опасений эскалации напряженности в отношениях с РФ.

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