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Главная » Мир » Политика
10:24 03 Мая 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Венгрия объяснила отказ поддерживать эмбарго на российскую нефть

Венгрия не может гарантировать бесперебойное функционирование экономики без российской нефти, а альтернатив ей нет.

Сийарто пожаловался на упреки в адрес Венгрии со стороны ЕС

Как сообщило Интерфакс-Украина, об этом заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто.

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Он пожаловался, что, несмотря на поддержку Венгрией каждого пакета санкций ЕС, страну постоянно упрекают из-за отказа голосовать за санкции против российской нефти и газа.

«Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение», – сказал Сийарто.

Он также добавил, что 65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод «Дружба».

«В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти», – сказал министр.

Как сообщали Власти, президент РФ Владимир Путин предупредил руководство Венгрии о нападении на Украину, и Будапешт рассчитывал забрать себе часть территории.

Тэги: Венгрия
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