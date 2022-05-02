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10:32 03 Мая 2022 113 Комментарии
Оккупанты срывают эвакуацию мариупольцев
Российские оккупационные войска не дают возможности мариупольцам, покинувшим город, добраться до подконтрольной Украине территории.
Жители Мариуполя не могут выбраться с оккупированной территории
Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
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«Мы ждали, что на Луначарском кольце, возле Бердянска, состоится эвакуация. Там сегодня 2 тысячи жителей Мариуполя ждут, которые выехали, добрались до Бердянска. Они уже 2 недели ждут эвакуации, и мы объявили ее начало. Но вражеские российские войска разрушают наши планы, не позволяют мариупольцам добраться на подконтрольную Украине территорию Запорожья», – сказал Бойченко.
Тэги: Мариуполь, эвакуация
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