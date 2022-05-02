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Главная » Украина » Общество
10:32 03 Мая 2022 Просмотров 113   КомментариевКомментарии

Оккупанты срывают эвакуацию мариупольцев

Российские оккупационные войска не дают возможности мариупольцам, покинувшим город, добраться до подконтрольной Украине территории.

Жители Мариуполя не могут выбраться с оккупированной территории

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

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«Мы ждали, что на Луначарском кольце, возле Бердянска, состоится эвакуация. Там сегодня 2 тысячи жителей Мариуполя ждут, которые выехали, добрались до Бердянска. Они уже 2 недели ждут эвакуации, и мы объявили ее начало. Но вражеские российские войска разрушают наши планы, не позволяют мариупольцам добраться на подконтрольную Украине территорию Запорожья», – сказал Бойченко.

Тэги: Мариуполь, эвакуация
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