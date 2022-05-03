В разведке рассказал о планах России для оккупированных территорий юга Украины

Россия собирается включить захваченные территории юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и интегрировать их в российское экономическое пространство.

Россия намерена установить полный контроль над оккупированными территориями



О планах оккупантов рассказали в Главном управлении разведки.

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О разработке соответствующего плана со сроком не менее 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого «главы» Крыма по информационной политике Олегом Крючковым.

Одновременно с этим российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями.

Так 1 мая в Геническе новоназначенным «председателем горсовета» Андреем Клочком организовано торжественное поднятие флага РФ. Правда, горожане проигнорировали рашистский «праздник».

По информации разведчиков, ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые «атрибуты», входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. При том, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками.

На заказанных штампах и печатях содержится надпись: «Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация».

Оккупанты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для Херсона.

Также стало известно, что среди военных РФ распространяется информация о продлении срока так называемой «специальной военной операции» определен до сентября 2022 года.

Как сообщали Власти, Россия примерно в середине мая попытается присоединить к себе оккупированные территории Донбасса, а затем создать Херсонскую «народную республику» и тоже ее аннексировать.