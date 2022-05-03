НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
11:13 03 Мая 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В разведке рассказал о планах России для оккупированных территорий юга Украины

Россия собирается включить захваченные территории юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и интегрировать их в российское экономическое пространство.

Россия намерена установить полный контроль над оккупированными территориями

О планах оккупантов рассказали в Главном управлении разведки.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

О разработке соответствующего плана со сроком не менее 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого «главы» Крыма по информационной политике Олегом Крючковым.

Одновременно с этим российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями.

Так 1 мая в Геническе новоназначенным «председателем горсовета» Андреем Клочком организовано торжественное поднятие флага РФ. Правда, горожане проигнорировали рашистский «праздник».

По информации разведчиков, ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые «атрибуты», входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. При том, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками.

На заказанных штампах и печатях содержится надпись: «Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация».

Оккупанты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для Херсона.

Также стало известно, что среди военных РФ распространяется информация о продлении срока так называемой «специальной военной операции» определен до сентября 2022 года.

Как сообщали Власти, Россия примерно в середине мая попытается присоединить к себе оккупированные территории Донбасса, а затем создать Херсонскую «народную республику» и тоже ее аннексировать.

Loading...

Новости по теме

ТОР
03.05.2022 10:43
Орбан сказал Папе Римскому, что Путин планировал закончить войну 9 мая
ТОР
03.05.2022 10:32
Оккупанты срывают эвакуацию мариупольцев
ТОР
03.05.2022 10:24
Венгрия объяснила отказ поддерживать эмбарго на российскую нефть
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Эстония собирается выдвинуть территориальные претензии к России. Карта

11:58  Мир

В разведке рассказал о планах России для оккупированных территорий юга Украины

11:13  Украина

Орбан сказал Папе Римскому, что Путин планировал закончить войну 9 мая

10:43  Мир

Оккупанты срывают эвакуацию мариупольцев

10:32  Украина

Венгрия объяснила отказ поддерживать эмбарго на российскую нефть

10:24  Мир

Хотели забрать часть территории: Венгрия знала о готовящемся нападении на Украину

10:02  Мир

Армия России стала значительно слабее после вторжения в Украину – британская разведка

09:43  Мир

Украина уже получила более 70 дальнобойных гаубиц M777 от США

08:52  Украина

В России готовятся ввести четырехдневную рабочую неделю

08:03  Мир

Ночью в российском Белгороде снова гремели взрывы

07:41  Мир

Путин 9 мая может официально объявить Украине войну

07:25  Мир

Россия попытается присоединить к себе Донбасс в середине мая

07:09  Мир

ЗСУ откинули российские войска на 40 км от Харькова, — представитель обороны США

23:24  Украина

В России возмущены запретом на участие в конференции ЮНЕСКО

21:35  Мир

Украина получила майский транш от Всемирного банка в 495 млн евро

20:12  Мир

Удивительная некомпетентность: экс-глава сил НАТО в Европе в шоке от потерь генералитета РФ в Украине

18:42  Мир

В Бородянке спасли кота, который застрял на 7 этаже разрушенного дома. Фото Видео

18:02  Украина

Новости | NetGameSlots.com